L'IA negli anime? Ecco l'opinione dei registi di Bleach: Thousand-Year Blood War

Finalmente, dopo 12 anni, l'anime di Bleach è tornato con il suo arco narrativo finale, intitolato Bleach: Thousand Year Blood War. La serie anime è stata curata da due registi, Tomohisa Taguichi e Keiichi Hara, che ultimamente sono stati al centro dell'attenzione per delle loro affermazioni non proprio ortodosse sull'IA.

Il sito web Fullfrontal, che si occupa principalmente del mondo dell'animazione, riporta un'intervista rilasciata dai registi di Bleach: Thousand-Year Blood War Tomohisa Taguchi e Keiichi Hara al Festival di Annecy. Alcune dichiarazioni dei due autori, però, hanno generato molto scalpore.

Gli intervistatori hanno chiesto ai due registi cosa ne pensassero dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale negli anime. Secondo Hara, l'ausilio dell'IA nelle animazioni potrebbe risolvere "il problema degli animatori pigri, svolgendo il lavoro al posto loro". Il regista continua il suo discorso affermando di essersi reso conto che "uno dei problemi dell'industria degli anime è il numero non trascurabile di animatori che vengono pagati senza svolgere il lavoro che ci si aspetta da loro. Ci sono ovviamente molti animatori di grande talento, ma c'è una buona parte di coloro che non svolgono un lavoro che sia all'altezza degli standard!"

In aggiunta, Taguchi ha spiegato che l'intelligenza artificiale potrebbe aiutare gli scrittori e, più specificamente, gli sceneggiatori: "Forse l'IA non è ancora in grado di scrivere scenari completi, ma può sicuramente aiutare a sviluppare storie. Per ora siamo solo all'inizio e, se queste tecnologie miglioreranno abbastanza, potrebbero essere in grado di risolvere il problema con gli animatori."