Bleach: Ichigo e i suoi amici insieme in questa nuova Key Visual ufficiale

La nuova stagione di Bleach è l'anime più atteso della stagione autunnale visto che porterà sul piccolo schermo la trasposizione dell'ultimo macro arco narrativo del manga di Tite Kubo, ovvero la Saga della Guerra Millenaria. Con l'avvicinarsi del debutto dei nuovi episodi, lo staff ha rilasciato una nuova key visual ufficiale.

La data d'uscita in Giappone della prima puntata è prevista al 10 ottobre, anche se non ci sono ancora informazioni in merito ad una distribuzione in Italia visti i recenti rumors sul coinvolgimento di Disney +. In attesa di conoscere maggiori dettagli in merito, nel frattempo continua la campagna promozionale attraverso nuovi trailer e locandine speciali, di cui l'ultima trapelata in rete nelle scorse ore.

Grazie ai primi leak di Weekly Shonen Jump, infatti, è emersa la nuova Key Visaul di Bleach che ribadisce in basso la data d'uscita dell'episodio 1. L'immagine promo, invece, è dedicata ad Ichigo e ad i suoi amici con alle spalle il villain incombente, Yhwach. Le aspettative per la nuova stagione sono alle stelle visto che Studio Pierrot sembra aver investito molte risorse per proporre agli spettatori un ottimo comparto tecnico.

E voi, invece, siete pronti per questo attesissimo ritorno? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.