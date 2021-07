Bleach: Ichigo appare in versione Hollow nello splendido cosplay femminile di Sammy

Bleach, una delle serie shonen più seguite dello scorso decennio, è tornata a far parlare di sé grazie all'annuncio del ritorno dell'anime con l'adattamento della Guerra Millenaria, e allo spin-off Burn The Witch. Mentre aumentano le aspettative, una fan ha omaggiato il protagonista Ichigo Kurosaki, in versione Hollow, con un fantastico cosplay.

L'arco narrativo della Guerra Millenaria segnerà l'epica conclusione, a distanza di diversi anni, della trasposizione animata di Bleach, e mostrerà alcuni degli scontri più intensi dell'intera storia di Ichigo e dei suoi compagni Shinigami della Soul Society. Un'appassionata della serie ha quindi pensato di vestire i suoi panni prima della fine, scegliendo nello specifico la sua versione Hollow.

L'utente @sammycosplay ha condiviso sulla sua pagina Instagram le foto che trovate in calce, dove oltre a mostrare il buon risultato finale ottenuto, mostra anche i diversi passaggi fatti per la creazione dell'iconica maschera indossata dal protagonista. la tunica indossata, le inquietanti lenti a contatto scelte per ricreare lo sguardo di Ichigo da Hollow, e la spada sullo sfondo, contribuiscono a rendere il cosplay un'ottima interpretazione. Ma voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

Ricordiamo che su Prime Video sono disponibili le prime tre stagioni di Bleach, e vi lasciamo ad un cosplay dedicato alla bella Rangiku.