Bleach: Ichigo estrae la propria spada nella nuova illustrazione di Tite Kubo

Diversi eventi stanno coinvolgendo l'ormai terminato manga Bleach. In particolare nel 2021 l'opera festeggia il ventesimo anniversario ed i fan sono in attesa della nuova serie animata. Nel frattempo abbiamo la possibilità di osservare Ichigo in un nuovo disegno dell'autore.

Negli ultimi tempi, grazie ad una nuova trasposizione animata, gli appassionati delle avventure degli shinigami hanno potuto seguire gli avvenimenti raccontati in Burn The Witch, manga di Tite Kubo ambientato nello stesso universo di Bleach. Ciò che però si attende maggiormente è la pubblicazione di un già annunciato nuovo adattamento animato per la serie più popolare del mangaka, il quale in particolare porterà sugli schermi la saga della Guerra dei Mille Anni.

Tale arco narrativo vedrà gli eroi del manga scontrarsi coi Quincy, uomini dotati di speciali abilità da molto tempo rivali degli shinigami. Questo gruppo di nemici venne introdotto fin dai primi capitoli dell'opera tramite Uryu Ishida, personaggio di Bleach che abbiamo già avuto modo di approfondire in passato.

Rimanendo in attesa di ulteriori novità individuiamo una nuova illustrazione dell'autore creata in onore del fan club della serie, dal nome Klub Outside. Nel disegno è presente Ichigo Kurosaki, su uno sfondo arancione, mentre impugna la propria spada pronto ad affrontare i propri avversari.

Nella speranza di poter vedere nuovamente combattere lo shinigami ecco cosa potremmo aspettarci dal nuovo anime di Bleach.

Cosa ne pensate dell'artwork? Scrivetecelo nei commenti.