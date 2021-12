Bleach: Ichigo e Kon pronti per la Bleach Expo nel nuovo artwok di Tite Kubo

Conclusa nel 2016 la serie Bleach ha segnato il settore del fumetto giapponese per 15 anni, rientrando nel gruppo delle Big Three di Shueisha, al fianco di ONE PIECE e Naruto, e facendo crescere la fama dell’autore, Tite Kubo, tornato con una nuova illustrazione per promuovere la Bleach Expo.

Dal 18 dicembre 2021 al 16 gennaio 2022 a Tokyo si terrà infatti una mostra speciale per celebrare i 20 anni dell’opera, pubblicizzata attraverso giganteschi cartelloni e locandine ufficiali con ritratti monocromatici dei protagonisti. Non poteva ovviamente mancare il contributo dell’ideatore dell’universo degli Shinigami, che tornerà sul piccolo schermo con la trasposizione animata della Guerra Millenaria, e con una nuova serie manga iniziata con il one shot di 73 pagine.

Nel post riportato in calce si nota infatti il simpatico disegno di Ichigo adulto, ritratto con il colore arancione, e Kon, anima modificata immessa proprio dal protagonista e da Rukia all’interno di un peluche a forma di orsetto. Presto Bleach avrà anche un panel dedicato al Jump Festa 2022, dove probabilmente verranno rivelate nuove informazioni riguardo il ritorno dell’anime.

Ricordiamo che su Prime Video sono disponibili le prime 5 stagioni di Bleach, e vi lasciamo ad una splendida figure dell'Hollow di Ichigo di Seretei Studio.