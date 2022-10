Bleach: tutto il meglio di Ichigo Kurosaki nella ending della Guerra Millenaria

L'attesa per Bleach: La Guerra Millenaria è finalmente giunta al termine. Il primo episodio di questo arco narrativo dell'anime, che torna sul piccolo schermo dopo ben dieci anni, ci permette di ritrovare Kurosaki Ichigo e gli altri protagonisti dell'opera di Tite Kubo. Ecco tutto il meglio del Sostituto Shinigami nella prima ending.

Bleach: La Guerra Millenaria ha fatto il suo debutto ufficiale riportando gli spettatori nella Soul Society. Il ritorno dell'anime di Bleach ha esaltato la community, che però a causa del tanto tempo trascorso dalla trasmissione originale potrebbe non ricordare quanto accaduto in precedenza. Riviviamo allora tutto il meglio di Ichigo Kurosaki nella sigla di chiusura di Thousand-Year Blood War.

La ending utilizzata per questo primo cour dell'adattamento animato dell'arco narrativo conclusivo mostra gli scontri più importanti affrontati dal protagonista dai capelli arancioni. La canzone di sottofondo è "Rapport" di Kitani Tatsuya, che i più esperti avranno riconosciuto come il tema musicale di Bleach 20th Anniversary e per il video della Original Art Exhibition BLEACH EX.

Attraverso questo tema di chiusura possiamo dunque rivivere i primissimi combattimenti di Ichigo, fino alle battaglie nell'Hueco Mundo contro gli Arrancar. Il Sostituto Shinigami è già pronto a guardare oltre, in quanto in questa saga finale dovrà affrontare una nuova battaglia ancora più dura delle precedenti.

Nella seconda puntata troveremo altre sigle. L'opening sarà affidata a Kitani Tatsuya con la sua "Scar", mentre la ending a SennaRin con il brano intitolato "Saihate".