Bleach: un Ichigo Kurosaki perfetto in questo cosplay si gode la pace prima della guerra

Sono nati tanti manga nel corso del tempo, e alcuni di questi sono stati pubblicati da Weekly Shonen Jump. Gli autori hanno puntato spesso su questa rivista, essendo diventata la più famosa negli anni '80 grazie a Dragon Ball, che ha cambiato una generazione di autori. E tra coloro che hanno raccolto questa eredità negli anni 2000 c'è Bleach.

Tite Kubo tornò un paio d'anni dopo il fallimento di Zombie Powder con una storia che mise in primo piano un mondo spirituale, fatto di mostri maledetti nati dagli spiriti dei morti irrequieti. Una storia molto giapponese che è poi passata alla storia, con Bleach ancora oggi adorato da tanti fan, i quali possono godersi le nuove gesta di Ichigo Kurosaki con l'anime di Bleach: Thousand Year Blood War.

Ed è proprio Ichigo Kurosaki il protagonista del manga e dell'anime di Bleach. È un personaggio diventato ormai iconico nel mondo degli anime e dei manga, collegato a questo mondo spiritico nel quale combatte dopo aver sbloccato i suoi poteri da shinigami in seguito a un incontro con Rukia Kuchiki. La sua vita prende così una svolta inaspettata che lo porterà a fare tante scoperte ma anche a gettarsi a capofitto nell'azione per salvare le persone a cui vuole bene.

La sua arma principale è la zanpakuto chiamata Zangetsu, una gigantesca mannaia che non resta mai in uno stato sigillato a causa dell'enorme potere del ragazzo, ma che può trasformarsi in varie forme e rivelare poteri impressionanti durante la sua evoluzione. Ed è proprio una di queste versioni che compare in questo cosplay di Ichigo Kurosaki da Bleach con Tensa Zangetsu sfoderata. Il bankai del ragazzo accompagna il lavoro svolto dalla cosplayer Coser Karina che, come si vede in basso, veste perfettamente i panni dello shinigami.

