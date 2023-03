Bleach: Ichigo si prepara alla parte 2 in questa figure da quasi 800 euro

L'intera community di Bleach sta aspettando con trepidazione l'uscita dei nuovi episodi della Saga della Guerra Millenaria che dovrebbe debuttare nella stagione estiva dopo un paio di mesi per dare allo studio Pierrot il tempo di proseguire con la pianificazione e con i lavori di una serie di lunga durata.

Certo, non sono mancati rumors e voci di corridoio sulla parte 2, come un paio di episodi che dovrebbero essere interamente dedicati a combattimenti. Le aspettative sono altissime visto che Pierrot è riuscito insieme al suo staff a produrre una prima tranche particolarmente convincente sotto il punto di vista tecnico.

In attesa di rivedere il protagonista e i Capitani del Gotei 13 all'azione, nel frattempo Trieagles Studio ha voluto realizzare un nuovo modellino in scala originale, lo stesso che potete apprezzare in calce alla ntoizia, dedicato proprio al nostro shinigami preferito, Ichigo Kurosaki. Si tratta di una figure dalle dimensioni importanti, con i suoi oltre 77 cm di altezza, che arriverà sul mercato tra la fine del 2023 e l'inizio del prossimo anno. La statuetta però è già preordinabile anche se il costo totale ammonta a ben 795 euro.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo modellino in scala di Trieagles Studio? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.