Bleach: Ichigo si prepara al combattimento nell'ultima action figure di Monkey D. Studio

Il ritorno dell'anime di Bleach è appeso a un filo, un mistero che via via sembra celare qualche sorpresa. Dopotutto, il successo del franchise, forte di incassi da tutti i pori, è ancora in attesa di concludere la storia del manga di Tite Kubo nella sua omonima trasposizione televisiva.PAROLA DA BOLDARE

Adattamento animato che, stando a quanto riportato dagli insider, si vocifera tornerà prima o poi. E, guarda caso, il recente rumor dell'OVA di Burn The Witch non potrebbe che essere un campanellino d'allarme per sondare il terreno sull'interesse dei fan prima di avventurarsi in una mastodontica impresa come una nuova stagione di Bleach.

Ad ogni modo, speculazioni a parte, la popolarità del franchise non è dettata solo dal richiamo degli appassionati, ma anche dal florido merchandising dietro il manga di Kubo sensei. Monkey D. Studio, infatti, ha recentemente annunciato la nuova action figure della compagnia, la stessa che potete ammirare in tutto il suo splendore in calce alla notizia. La statuetta, che omaggia l'aspetto di Ichigo durante il salvataggio di Rukia, poco prima del combattimento contro Byakuya, sarà disponibile a partire dal secondo quadrimestre 2020 alla cifra di 183 euro, a cui si aggiungono le eventuali spese di spedizione.

Il modellino in scala, alto ben 35 cm, è già pre-ordinabile tramite il sito ufficiale fino a esaurimento scorte. E voi, invece, cosa ne pensate di questa action figure di Monkey D. Studio? Diteci la vostra con un commento qua sotto.