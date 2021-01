Bleach: Ichigo si prepara al Getsuga Tenshou Finale nella figure di FlyLeaf Studio

Tra alti e bassi l'epopea di Bleach raccontata dalla matita di Tite Kubo ha fornito alcuni dei momenti più epici del panorama shonen. La saga di Aizen, in particolare, è stata caratterizzata da combattimenti al limite del cardiopalma, merito di power-up piazzati al momento giusto e con effetti scenografici da capogiro.

Su tutti, in particolare, è indelebile lo scontro finale tra Aizen e Ichigo dopo che quest'ultimo ha appreso grazie al suo Hollow interiore il Getsuga Tenshou Finale, una tecnica che, se utilizzata, chiede il "pagamento" di tutti i poteri da shinigami del protagonista. Ed è stato questo l'asso nella manica che ha permesso una volta per tutte di sconfiggere uno dei principali antagonisti di Bleach.

A tal proposito, FlyLeaf Studio ha voluto omaggiare in un modellino in scala l'attimo prima che Ichigo sfoderasse la mitica tecnica. La figure in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, ritrae dunque il protagonista dopo il suo allenamento con i capelli più lunghi e tutti quei cambiamenti dettati dalla crescita. Lo Studio ha prodotto la statuetta in due varianti: in scala 1/6 e 1/4 disponibili rispettivamente al costo di 440 e 890 euro.

Prima di salutarvi, cogliamo l'occasione per ricordarvi che l'anime di Bleach sta per tornare con una nuova stagione attesa, stando alle prime voci di corridoio, al 2022. E voi, invece, cosa ne pensate di questa figure, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.