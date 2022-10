Bleach: Ichigo è pronto alla Guerra Millenaria nella figure di Black Wind Studio

A poche ore dal debutto dell’anime Bleach: la Guerra Millenaria, una delle produzioni anime più attese della stagione autunnale 2022, gli artisti di Black Wind Studio hanno presentato una figure dedicata a Ichigo Kurosaki, riprendendo una delle pose mostrate nei poster e nelle illustrazioni promozionali della serie targata studio Pierrot.

Nel post di @iker_logan riportato in fondo alla pagina sono presenti le tre immagini con le quali è stato presentato il prodotto. La figure di Ichigo è alta circa 35 centimetri, e appare piuttosto semplice, e al contempo curata. La statua arriverà sul mercato nel secondo trimestre del 2023, e sarà disponibile in due versioni: la prima con una base rocciosa e degli effetti attorno ad Ichigo, venduta al prezzo di 265 euro, mentre la seconda presenta una semplice base esagonale, e ha un prezzo di 220 euro.

Come si nota dalle immagini condivise, la figure appare molto dettagliata, soprattutto per quanto riguarda la resa del volto di Ichigo, le ferite riportate sul corpo, e le pieghe della caratteristica uniforme del Gotei 13, la shihakusho. Fateci sapere cosa ne pensate di questa figure di Ichigo nei commenti. Per concludere vi lasciamo all’artwork di Kubo per celebrare l’uscita dell’anime, e ad un realistico cosplay di Grimmjow.