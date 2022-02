Bleach: Ichigo è pronto a tornare nella nuova illustrazione di Tite Kubo

Tra i punti di forza della serie Bleach si trova senza dubbio il character design elaborato da Tite Kubo e l’interessante costruzione iniziale, ed evoluzione, del protagonista Ichigo Kurosaki, pronto a tornare sia nell'anime della Guerra Millenaria sia nel sequel del manga, come anticipato dal capitolo pubblicato per il ventennale della serie

Aspettando di vedere come lo studio d’animazione Pierrot abbia adattato la saga conclusiva dell’opera originale, e soprattutto del ritorno definitivo sulle pagine di Weekly Shonen Jump della storia di Ichigo, ormai adulto e padre, e dell’attuale situazione della Soul Society, Tite Kubo ha deciso di ritrarlo in una nuova illustrazione, che potete vedere nel post riportato in fondo alla pagina.

Il disegno non rappresenta però solo un modo per celebrare il ritorno di Bleach, ma anche per mostrare in qualche modo il supporto nei confronti dell’Ucraina, considerata la tragica situazione che la nazione sta vivendo in seguito alla dichiarazione di guerra da parte della Russia. Come di consueto fateci sapere cosa ne pensate nella sezione riservata ai commenti.

Ricordiamo infine che in una recente sessione di Q&A Kubo ha rivelato informazioni sull'origine della Soul Society, e che il capitano Hitsugaya ha ricevuto una figure da quasi 1000 euro ad opera di Trieagles Studio.