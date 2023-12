Bleach, Ichigo e Rukia adulti combattono nel nuovo spettacolare disegno di Tite Kubo

L'anime di Bleach: Thousand-Year Blood War, uno degli eventi più importanti della storia degli shinigami, ha recentemente concluso il suo secondo cour. Per aiutare a celebrare il grande ritorno dell'anime, il creatore Tite Kubo ha condiviso un'illustrazione di Ichigo e Rukia dal recente speciale manga No Breaths From Hell.

Gli eventi di No Breaths From Hell si svolgono diversi anni dopo la conclusione della Thousand-Year Blood War, nei quali Ichigo è sposato con Orihime e ha un figlio. Insieme, devono affrontare una nuova minaccia: diversi ex capitani della Soul Society, che sono stati mandati negli inferi quando sono morti, stanno cercando vendetta.

L'artwork di Kubo raffigura Ichigo Kurosaki e Rukia Kuchiki pronti alla battaglia anche da adulti. Il protagonista è pronto a far tuonare Zangetsu, la sua arma, ancora una volta. Per scoprire l'evoluzione della Zanpakuto di Ichigo in Bleach, vi consigliamo la lettura di questo articolo.

Attualmente, in Giappone è in corso una serie di mostre in onore di alcuni importanti franchise di anime. La "Bleach 20th Anniversary Original Art Exhibition" si sta svolgendo a Tokyo proprio in questo mese e presenta delle illustrazioni inedite dei personaggi di Bleach sia disegnate dal creatore originale del manga, sia da altri mangaka del paese.

Per quanto riguarda l'anime, Bleach: Thousand-Year Blood War Parte 3 uscirà nel 2024, tuttavia non è ancora stata annunciata una data. Il penultimo cour della Guerra Sanguinaria Millenaria potrebbe essere pubblicato intorno a fine Marzo ma queste sono soltanto speculazioni da parte dei fan, i quali non vedono l'ora che Ichigo torni in azione.