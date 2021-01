Bleach: Ichigo si scatena nella terrificante forma Hollow disegnata da Masashi Kudo

Il 2021 si prospetta un anno molto importante per Bleach, non solo per il 20esimo anniversario dalla nascita della serie, ma soprattutto per il ritorno della trasposizione animata con gli eventi che hanno segnato la Guerra Millenaria. Considerate tutte queste circostanze particolari, Masashi Kudo continua a realizzare illustrazioni dei personaggi.

Dopo un primo disegno dedicato a Ichigo Kurosaki, e un'esplosiva Rangiku Matsumoto pubblicata di recente, l'animatore della serie originale è tornato condividendo su Twitter il post che potete trovare in calce alla notizia. Il protagonista è nuovamente Ichigo, stavolta però in una delle sue trasformazioni più terrificanti e pericolose, la forma Hollow.

Tale forma consente a Ichigo di utilizzare il potere di Hollow che scorre nelle sue vene per ottenere un potenziamento impressionante dal punto di vista fisico e delle abilità, modificando però profondamente il suo aspetto, rendendolo praticamente un mostro, riproposto da Kudo in maniera perfetta.

Per quanto non si sappia ancora molto riguardo il ritorno della trasposizione animata, i cui ritmi produttivi sono stati probabilmente rallentati dalla pandemia, le avventure di Ichigo e degli Shinigami della Soul Society verranno omaggiate con una speciale mostra organizzata per i 20 anni della serie. Ricordiamo inoltre che la serie Burn the Witch è ambientata nello stesso universo di Bleach, e che Tite Kubo ha promesso interessanti collegamenti tra le due opere nella seconda stagione.