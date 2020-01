Bleach: Ichigo in versione pirata in questo splendido artwork di Tite Kubo

Le avventure di Ichigo Kurosaki e degli altri personaggi del manga di Bleach si sono concluse da tempo ormai, ma i fan nutrono ancora molto affetto per l'opera del maestro Tite Kubo. Un utente di Twitter condivide quest'artwork del protagonista in versione pirata.

L'utente di Twitter Butou_Renjin ha condiviso questi splendidi artwork (che trovate in calce alla notizia) disegnati dallo stesso Kubo durante la serializzazione, su Weekly Shonen Jump, di Bleach. Nella prima immagine vediamo Ichigo Kurosaki con classici abiti da pirata, molto diversi da quelli a cui siamo abituati a vederlo di solito. Nell'altra immagine, armato di una sciabola tipica dei corsari, indossa abiti più usuali ossia quelli da shinigami e un cappello con un Jolly Roger. Conclusosi a novembre del 2017 con all'attivo 74 tankobon, Bleach è stato uno dei tre manga di punta di Weekly Shonen Jump, insieme a One Piece e a Naruto. Durante la serializzazione di un'opera non mancano i momenti di difficoltà ed anche Kubo dovette affrontarne, visti i ritmi massacranti a cui sono sottoposti gli autori ogni giorni. A sostegno di un giovane Kubo, che muoveva i primi passi nel mondo dei manga, arrivò anche il sostegno di Akira Toriyama che evidentemente aveva visto il talento dell'autore.

Con il termine di Bleach, Kubo non è ancora al lavoro su una serie. L'ultimo suo lavoro sulla rivista Weekly Shonen Jump è Burn The Witch che abbiamo recensito. Trattasi di un episodio breve in cui delle streghe lottano contro dei draghi malvagi che si impossessano delle persone. Speriamo di rivedere presto in azione il sensei Kubo con altre storie.