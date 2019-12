Bleach: Ichigo Vizard prende forma in un notevole Funko POP amatoriale

L'epicità di Bleach è ancora vivida nelle menti di molti appassionati, che nonostante si siano arresi ad un ritorno dell'opera, le rendono omaggio attraverso delle creazioni personali, come questo Funko Pop amatoriale di Ichigo Vizard Mask.

L'ideatore di questo collezionabile è un utente di Instagram, @vinyl.alchemist, il quale - oltre a Bleach - ha coniato dei Funko Pop amatoriali di numerosi personaggi del mondo del fumetto giapponese, da Naruto e Sasuke di Boruto a Zoro e Trafalgar Law di ONE PIECE, passando per Escanor di The Seven Deadly Sins.

La sua ultima creazione, quella protagonista di questo articolo, riguarda Ichigo Vizard - una trasformazione che spostò drasticamente gli equilibri della serie spaccando in due la fanbase dell'opera. Da quel momento la coerenza della serie, soprattutto per quanto riguarda il bilanciamento dei poteri, divenne sempre più labile - costringendo Kubo a introdurre dei nemici sempre più forti che finirono per rendere piatti e scontati i toni del racconto.

Nonostante le critiche che si possono muovere a Bleach, la bellezza del suo stile è sempre rimasta punto fermo che non ha mai vacillato, in grado di regalarci delle splendide tavole anche nelle battute finali del manga.

Se da una parte un ritorno dell'opera è assai improbabile, dall'altra l'anime di Bleach potrebbe avere ancora qualche speranza. A proposito della serie animata, un fan molto attento ha scovato un curioso easter egg.