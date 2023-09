Bleach: Ichigo e Zangetsu in una statua da collezione ispirata a Thousand-Year Blood War

Il palinsesto autunnale del 2022 ha portato al grande ritorno di Ichigo in Bleach: Thousand-Year Blood War, l'adattamento della saga conclusiva dello shonen di Tite Kubo che Studio Pierrot aveva lasciato in sospeso da oltre un decennio. Con questa nuova trasmissione dell'anime di Bleach si moltiplicano i merch dedicati alla serie.

Con 22 puntate già mandate in onda, e il secondo cour in corso di trasmissione, Bleach: Thousand-Year Blood War vanta uno dei più alti rating su IMDB. Studio Pierrot ha rimesso mano alla serie di Tite Kubo dopo diversi anni di vuoto e lo ha fatto in grande stile. La Guerra Millenaria di Bleach vanta infatti una regia da urlo, condita da animazioni sorprendenti e da una colonna sonora che impreziosisce il tutto. Dato il successo che la trasmissione sta riscontrando, non potevano mancare nuovi merchandise dedicati.

Disponibile al preordine sullo store di Crunchyroll, FiguartsZERO ha lanciato una nuova statuetta da collezione di Bleach che omaggia la messa in onda di Thousand-Year Blood War. La figure ha un prezzo di 89,99 dollari e mostra il Sostituto Shinigami con indosso gli abiti che lo contraddistinguono in questo arco narrativo. Ichigo viene rappresentato mentre sferra un fendente con la sua Zangetsu, ricoperta di energia spirituale e pronta a rilasciare il reiatsu.

Questo oggetto da collezione è marchiato Bandai Spirit, è realizzato con materiale PVC ed è alto all'incirca 22 centimetri. La data di uscita di "BLEACH: Thousand-Year Blood War - Ichigo Kurosaki FiguartsZERO Figure" è prevista per il 30/04/2024, ma i preordini verranno chiusi già il 28 settembre 2023.