Bleach: Il Gestuga Tensho Finale imperversa in una formidabile action figure

L'immaginario di Tite Kubo, ultimamente, ha fatto tornare a parlare di sé grazie ad alcune voci di corridoio in merito a un possibile ritorno di Bleach. Anche se la serie animata ha lasciato i fan col fiato sospeso, il merchandising ufficiale continua a dare prova di action figure dall'altissima qualità.

Appena qualche giorno fa, Queen Studio ha presentato il nuovo modellino di Ulquiorra, uno degli espada più amati del franchise, da oltre 200 euro. Tuttavia, il villain in conflitto non è l'unico personaggio più epico di Bleach, in quanto la forma finale del Getsuga Tensho non è di certo da meno. Lo scontro finale con Aizen fu caratterizzato dall'asso nella manica di Ichigo, costretto a dare prova di tutti i propri poteri, anche a costo di abbandonare la vita da Shinigami, per fermare l'incontenibile minaccia.

Clouds Studio ha provato a immaginare in un modellino in scala l'esatto momento in cui l'iconico protagonista utilizza per la prima volta il Getsuga Tensho Finale. La statuetta in questione, che potete ammirare nelle foto allegate in calce alla notizia, è già disponibile al preordine, con la spedizione fissata durante il corso del 2020. Attualmente, l'action figure è disponibile alla modica cifra di 295 euro, a cui sono da aggiungere tuttavia le eventuali spese di spedizione.

Ad ogni modo, il modellino ha trovato un forte riscontro tra i fan che hanno fortemente apprezzato l'ultima fatica della compagnia. E voi, invece, cosa ne pensate di questa figure di Ichigo, vi piace? Diteci la vostra con un commento qua sotto.