Bleach: una nuova immagine inedita per la nuova stagione verrà svelata settimana prossima

La nuova stagione di Bleach debutterà tra una manciata di settimane in Giappone, mentre ancora non è chiaro come approderà in Occidente visto il coinvolgimento di Disney+ per la distribuzione della Saga della Guerra Millenaria. Ad ogni modo, nel frattempo la produzione continua a stuzzicare la community con nuove immagini.

Il nuovo trailer di Bleach, pubblicato un paio di giorni fa, ha mostrato i muscoli di un progetto che si preannuncia visivamente appagante per la community, senza considerare che l'anime dovrebbe proseguire per ben 4 cour stagionali per un totale di non meno di 44 episodi. Ad ogni modo, attraverso i primi spoiler della rivista Weekly Shonen Jump è emersa una presunta locandina inedita.

L'immagine promozionale in questione, come potete notare voi stessi in calce alla notizia, risulta oscurata perché quest'ultima verrà svelata la settimana seguente con la prima uscita del magazine di punta di Shueisha. Ad ogni modo, nonostante sia oscurata, si intravede la sagoma di Ichigo in abiti da shinigami mentre si prepara ad estrarre la sua zanpakuto. Non sappiamo se col prossimo numero di Jump la produzione rivelerà ulteriori dettagli sui nuovi episodi, vi suggeriamo dunque di monitorare le nostre pagine per non perdervi alcuna novità in merito.

