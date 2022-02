Bleach: l'importante ruolo della colonna sonora per il successo dell'anime

Bleach rientra tra le serie più popolari dell’animazione giapponese degli ultimi 20 anni, e sebbene l’opera di Tite Kubo sia stata spesso oggetto di discussioni da parte dei fan, sarebbe scorretto non riconoscere il grande successo ottenuto dalla storia di Ichigo Kurosaki, che presto tornerà con un anime dedicato alla Guerra Millenaria.

In vista di questo ritorno la piattaforma Amazon Prime Video ha aggiunto al proprio catalogo le prime sette stagioni di Bleach, un’ottima occasione per riscoprire la serie oppure per avvicinarsi per la prima volta al violento, pericoloso, e interessante mondo degli Shinigami e della Soul Society. Ciò che rende però unica la trasposizione animata di Bleach è la colonna sonora originale, capace di emozionare e stupire come poche altre nel settore.

Spaziando tra generi profondamente diversi, che vanno dall’hard rock ai cori in grado di evocare immagini oniriche, l’OST di Bleach non è sicuramente uniforme, ma potrebbe definirsi come un esperimento orientato a rappresentare i temi soprannaturali dell’opera. Si potrebbe quasi dire che la colonna sonora ricopra il ruolo di narratore silenzioso e inaffidabile, a cui spesso piace cambiare stile da un momento all’altro per rendere più sorprendente agli spettatori ciò che i protagonisti stanno vivendo.

Per concludere vi lasciamo alle nostre aspettative sul ritorno dell'anime nel 2022.