Bleach: importanti novità in arrivo per il franchise, di cosa si tratta?

Bleach è tornato ad essere uno degli shonen più popolari grazie all’atteso adattamento dell’ultimo, grande, arco narrativo del manga di Kubo nell’anime Thousand Year Blood War, disponibile sulla piattaforma Disney+. Sembra però esserci un altro progetto dietro le quinte, di cui arriveranno importanti novità molto presto.

Come potete infatti leggere nel post di AniNewsAndFacts riportato in fondo alla pagina, il team dietro la serie ha confermato di rivelare grandi novità sul franchise nella giornata del 18 marzo 2024. Un annuncio diretto, breve, ma che ha scaturito l’impazienza della community, lanciatasi in teorie e ipotesi tra le più speranzose e fantasiose. Vediamo le 3 più gettonate e probabili.

La prima ipotesi riguarda l’annuncio della terza parte di Bleach: Thousand Year Blood War, anime che continua a sorprendere gli spettatori e dovrebbe portare ad una conclusione la storia di Ichigo narrata nel manga originale, escludendo quindi l’adattamento del capitolo speciale realizzato da Tite Kubo e pubblicato nell’agosto del 2021.

La seconda ipotesi si riferisce proprio al racconto Bleach: No Breathes form Hell, e nasce dalla speranza dei fan di vedere una trasposizione animata dell’arco narrativo dell’Inferno. L’ultima teoria avanzata dai fan riguarda, invece, un videogioco completamente nuovo, che potrebbe finalmente far affermare il franchise di Bleach anche in un medium così rilevante su scala mondiale come quello videoludico.

Ovviamente si tratta di congetture e, perlopiù, speranze che saranno alimentate, o smentite, il 18 marzo; quindi, vi invitiamo a prenderle come tali e, se vi va, a dirci quale è, secondo voi, la più probabile. Intanto, vi lasciamo a tutto quello che sappiamo sul sequel di Bleach, e alle 5 ragioni per cui i Big Three sono ancora così popolari.