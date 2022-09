Bleach: l'importanza dell'amicizia nel nuovo video promozionale dell'anime

L’avvicinarsi del ritorno dell’anime di Bleach con l’adattamento della Guerra Millenaria ad opera dello studio Pierrot ha riportato l’opera di Tite Kubo sotto i riflettori. Mentre l’interesse della community cresce, gli autori dell’anime sono tornati con un nuovo spot dove a dominare la scena è la profonda amicizia che lega i protagonisti.

In attesa di scoprire di più su quando sarà possibile vedere il nuovo anime di Bleach anche in Italia, la produzione continua ad aggiornare gli appassionati con nuove visual, immagini e trailer dell’ultima, grande, avventura di Ichigo Kurosaki e del Gotei 13, che stavolta dovranno rispondere alla minaccia rappresentata da Yhwach e dai suoi Quincy.

L’ultimo degli spot promozionali diffusi, che potete vedere nel post in calce, tratta in particolare della complicità che lega Ichigo a Uryu, Orihime e Sado, sia nella vita privata che sul campo di battaglia. In appena trenta secondi vengono mostrate numerose sequenze, da cui si evince la qualità produttiva dello studio Pierrot, soprattutto nel rendere spettacolari le mosse peculiari di ogni personaggio. Inoltre, come specificato nel tweet, nel corso della prossima settimana arriveranno due nuovi video promozionali dell'anime.

Per finire ricordiamo che è stata rivelata anche una nuova immagine dell’anime, e vi lasciamo ad un fedele cosplay di Kisuke.