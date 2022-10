Bleach inaugura una collaborazione con Coca-Cola: ecco le bevande in edizione limitata

A una settimana esatta dall'uscita di Bleach: La Guerra Millenaria, il franchise creato da Tite Kubo ha ufficializzato una particolare collaborazione con Coca-Cola. Scopriamo i dettagli sulla partnership e sul merch in arrivo.

Mentre la Guerra Millenaria viene pubblicizzata da Weekly Shonen Jump, a pochi giorni dall'esordio è stata siglata una partnership con The Coca-Cola Company. L'ufficializzazione arriva via social, attraverso l'account Twitter di @CocaColaJapan. Le spettacolari lattine in arrivo saranno dunque probabilmente un esclusiva del territorio nipponico.

Il video inaugurale di questa collaborazione mostra un fuoco che arde mentre in sottofondo parte una OST familiare a tutti i fan di Bleach. All'improvviso, la fiamma si trasforma in una lattina Coca-Cola su cui è presente la scritta "Soul Blast" e nella parte sottostante una stilizzazione del protagonista Kurosaki Ichigo. Per Bleach e l'industria degli anime questa è una collaborazione particolarmente importante, poiché Coca-Cola è uno dei marchi internazionali più redditizi e famosi.

La Guerra Millenaria porterà a termine la storia dell'adattamento anime, rimasta in sospeso per diverso tempo. In quest'ultima parte, dunque, gli Shingami affronteranno i Quincy guidati da Yhwach, l'antagonista mostrato nell'ultimo trailer di Bleach. Vi piacerebbe vedere le lattine limited edition Coca-Cola nate dalla collaborazione con Bleach anche qui da noi?