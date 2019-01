Bleach: un inedito artwork di Ichigo in versione Quincy!

Spunta online un nuovo e inedito artwork che mostra Ichigo Kurosaki, protagonista di Bleach, in versione... Quincy! Diamo uno sguardo all'immagine in versione completa, e approfondiamo la questione, dopo il salto.

Com'è stato fatto notare sul fan forum ufficiale di Bleach su Reddit, si tratta di un'illustrazione che mostra Ichigo Kurosaki in una forma che non è mai comparsa nell'anime o nel manga di Tite Kubo. A scanso di equivoci, onde evitare fraintendimenti, è un artwork ufficiale realizzato dall'autore dell'opera, ma fa parte del videogioco mobile intitolato Bleach: Brave Souls.

Quella che vi proponiamo, come dimostra la descrizione ufficiale del personaggio, è una versione speciale del protagonista di Bleach realizzata per celebrare il nuovo anno. Viene spiegato che tale forma rappresenta la massima espressione del potere latente da Quincy in Ichigo, che ricordiamo essere per metà Quincy (da parte di madre) e metà Shinigami (da parte di padre).

Leggendo meglio la biografia, in realtà, questa versione si afferma come una manifestazione di tutti e tre i poteri latenti presenti in Kurosaki: Shinigami, Hollow e Quincy. Quale che sia la spiegazione, ci troviamo di fronte a una trasformazione mai apparsa nell'opera originale e che potrebbe alimentare le voci di un possibile sequel in arrivo, su cui i rumor insistono prepotentemente da mesi.