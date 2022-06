Bleach, inizia il doppiaggio della nuova stagione: tutto quello che sappiamo sul sequel

Tra pochi mesi, dopo anni lontano dai riflettori, Bleach tornerà sul piccolo schermo con una nuova stagione dell'anime che andrà ad adattare l'intera Saga della Guerra Millenaria, l'ultimo marco arco narrativo del gioiellino di Tite Kubo. Ecco tutto quello che sappiamo sui nuovi episodi.

Mentre la produzione apre un sondaggio sul miglior episodio di Bleach, nel frattempo Studio Pierrot accelera i lavori sulla serie per arrivare in tempo ad ottobre, la data della messa in onda della Saga della Guerra Millenaria. Al 30 aprile, il cast non aveva ancora iniziato a doppiare le puntate, sintomo che i lavori dovevano ancora raggiungere un buon progresso.

Le sessioni di doppiaggio però, come confermato da Tite Kubo nel suo stesso fan club, sono cominciate nella giornata di ieri con il primo episodio. Proprio l'autore è stato anche colui che ha rivelato la maggior parte delle informazioni in nostro possesso sulle nuove puntate, ma ecco tutto ciò che sappiamo sul sequel:

Il sensei figurerà come autore e sceneggiatore all'interno dell'anime, infatti ci saranno aggiunte e approfondimenti rispetto alla controparte cartacea . Ricordiamo che si dice che Kubo fu costretto a troncare la storia in pochi capitoli a causa di problemi di salute;

L'anime non dovrebbe contenere censura, informazione raccolta sia da rumors che dall'autore stesso in un post sul fan club;

Non ci resta dunque che attendere i prossimi mesi per conoscere quali aggiunte troveremo sulla nuova stagione. E voi, invece, che aspettative avete? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.