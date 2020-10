Bleach: Inoue Orihime incanta in un cosplay diventato virale

Dopo anni di silenzio e di fan che perdevano sempre più le speranze, in vista del ventesimo anniversario è stato annunciato il progetto dell'anime sulla Guerra Millenaria di Bleach. Il manga di Tite Kubo riceverà finalmente la trasposizione televisiva della sua ultima parte che conta ben venti tankobon.

In quest'ultima parte rivedremo tutti i protagonisti a cui ci siamo affezionati per tanti anni: Ichigo Kurosaki e Rukia Kuchiki in primis, ma anche Sado Yasutora, Uryuu Ishida e la bella Inoue Orihime. La ragazza con i capelli castano arancioni in quest'ultima fase sfoggia un vestito particolare che mette in mostra tutte le sue grazie e mostra quanto è cresciuta anche sotto quel punto di vista.

Il suo apporto alla saga sarà minore rispetto a quello di altri personaggi. Nonostante ciò abbiamo potuto apprezzare qualche suo momento, e perché non replicarlo anche nella vita vera? La cosplayer Hime ha portato una sua foto sulla sua pagina Instagram e, come potete immaginare, contiene un cosplay di Inoue Orihime. Pur non essendo esplosiva come la controparte fumettistica disegnata da Tite Kubo, la Orihime della foto con questo vestito indosso regala comunque un bel vedere. Va però notato anche quanta cura abbia messo negli altri particolari, dalla forma del vestito ai capelli e al fermaglio.

Intanto ripercorriamo la storia dell'arco narrativo finale di Bleach per prepararci al meglio all'anime in arrivo nel prossimo anno.