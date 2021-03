Bleach: un inquietante Grimmjow Jaegerjaquez nel cosplay di Taryn

Dopo gli Shinigami, arrivarono gli Arrancar. Evoluzioni degli Hollow che, in un modo o nell'altro, sono riusciti a impossessarsi di poteri simili a quelli di un dio della morte e che si sono particolarmente evoluti dopo l'arrivo di Sosuke Aizen nell'Hueco Mundo. È intorno a questi Arrancar più forti che ruota l'arco più famoso di Bleach.

Gli Arrancar hanno tutti caratteristiche differenti e in Bleach ne vediamo molti all'opera, di ogni livello e forza. I più forti però sono chiamati Espada, e sono stati questi i nemici più importanti da sconfiggere per Ichigo Kurosaki e compagni durante la saga dell'Hueco Mundo e della Falsa Karakura. Tra i più forti figurano Tia Harribel, espada numero 3, ma anche un arcinemico di Ichigo, ovvero Grimmjow Jaegerjaquez.

Numero 6 in classifica, Grimmjow discende da una pantera e a quell'animale deve parte della sua forma, in particolare dopo aver liberato tutto il proprio potere grazie alla Resurrecion. Questo nemico di Bleach è ancora amato dai fan che avrebbero voluto vederlo molto più spesso sia nell'anime che nel manga creato da Tite Kubo.

Per il momento, in attesa di scoprire se Grimmjow riapparirà nel nuovo anime di Bleach, vi presentiamo il cosplay preparato da Taryn. Il noto cosplayer italiano che ha già portato tantissimi personaggi di anime e manga in giro per il mondo è diventato ancora una volta molto apprezzato grazie al cosplay di Grimmjow Jaegerjaquez che trovate in basso. Le varie foto emanano la sfrontatezza e la forza del personaggio, accompagnate da outfit e dettagli che riproducono fedelmente il personaggio di Bleach.