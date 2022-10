Bleach: Ishida si prepara alla nuova stagione in questo cosplay di Kaka

Non sappiamo ancora come la nuova stagione di Bleach verrà distribuita in tutto il globo, quantomeno nel nostro Paese, dal momento che Disney+ non ha ancora diramato alcun comunicato ufficiale. L'intera community sta infatti aspettando novità che purtroppo stanno tardando ancora ad arrivare.

Nel frattempo, l'episodio 1 è già andato in onda in Giappone tanto che sono già emerse in rete le prime informazioni sulla seconda puntata della Saga della Guerra Millenaria. Tra le nostre pagine, a tal proposito, potete già dare un'occhiata alla ending della nuova stagione di Bleach curata da Studio Pierrot.

Parallelamente al proseguo della serie televisiva, tuttavia, il web si sta arricchendo quotidianamente di sempre più manifestazioni di creatività, alcune delle quali a cura di veri e propri artisti talentuosi. Il cosplayer giapponese Kaka, ad esempio, ha colto l'occasione per proporre la sua personalissima interpretazione di Ishida, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, che ha riscosso un incredibile apprezzamento in rete grazie alla straordinaria somiglianza tra lui e il personaggio originale.

E voi, invece, cosa ne pensate del lavoro di Kaka?