Bleach: Kenpachi Zaraki è imponente nella nuova figure di Jacks Do Studio

Durante tutto il corso di Bleach abbiamo assistito a moltissimi shinigami fare sfoggio del proprio potere, alcuni dei quali con abilità a dir poco straordinarie. Tra i Capitani più forti del Gotei 13 spicca sicuramente Kenpachi Zaraki, uno degli individui più forti dell'intera Soul Society.

L'anime di Bleach sta proseguendo regolarmente con l'adattamento della Saga della Guerra Millenaria, l'ultimo arco narrativo del manga di Tite Kubo che sarà diviso in 4 parti dallo Studio Pierrot. Diversi shinigami sono già entrati in scena per fronteggiare la prima minaccia dei Quincy guidati da Yhwach, così come Yamamoto e Kuchiki.

Tra coloro che ancora devono fare il loro ingresso nella maniera più plateale è Kenpachi Zaraki che attualmente si sta allenando insieme al Capitano Unohana. A tal proposito, Jacks Do Studio ha realizzato un modellino in scala, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, dedicato proprio al micidiale guerriero della Soul Society. La figure alta ben 40cm è preordinabile attraverso un acconto di 70 euro di cui ulteriori 190 da aggiungere al momento della consegna prevista dall'azienda nel secondo quadrimestre del 2023.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa statuetta, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.