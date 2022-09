Bleach: Kisuke Urahara protagonista di un fedele cosplay di ryomikk

Il futuro del franchise di Bleach passerà, ancora una volta, per il piccolo schermo attraverso una nuova stagione dell'anime che debutterà tra una manciata di settimane. Le aspettative da parte della community sono altissime tanto che i fan hanno ripreso a supportare il gioiellino di Tite Kubo con nuove manifestazioni di creatività.

Non si sa ancora se la nuova stagione di Bleach arriverà in Italia, anche se è strettamente probabile, dal momento che pare che i nuovi episodi saranno trasmessi sotto l'insegna di Disney+. Ad ogni modo, tra qualche settimana le nuove puntate debutteranno in Giappone e gli spettatori avranno modo di rivedere Ichigo e i suoi amici sul piccolo schermo.

Nelle scorse ore, a tal proposito, un artista, un certo ryomikk, ha dedicato al franchise uno splendido cosplay, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, che omaggia uno dei personaggi più enigmatici e criptici dell'opera, Kisuke Urahara, ex Capitano del Gotei 13. Il suo lavoro è stato molto apprezzato dalla community, merito soprattutto dell'ottima fedeltà al personaggio originale.

Il suo lavoro è stato molto apprezzato dalla community, merito soprattutto dell'ottima fedeltà al personaggio originale.