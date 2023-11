Bleach: Kubo festeggia Halloween con quest'illustrazione ufficiale di Grimmjow

In occasione di Halloween, il creatore di Bleach Tite Kubo, ha pubblicato un nuovo schizzo del personaggio di Grimmjow Jaegerjaquez. Lo schizzo mostra l'Arrancar con un aspetto spettrale e una lunga cicatrice che gli percorre tutta la bocca.

Questa nuova e tetra illustrazione di Kubo si aggiunge alle celebrazioni per il 20° anniversario di Bleach. Il franchise ha recentemente stupito i propri fan con la pubblicazione di un nuovo capitolo del manga e l’adattamento dell'arco narrativo finale dell’opera originale nell'anime.

Bleach è un’opera che racconta la storia di Ichigo Kurosaki, un adolescente che ha la capacità di vedere gli spiriti. Un giorno, il ragazzo incontra Rukia Kuchiki, una shinigami, ovvero un guerriero spirituale che combatte contro gli spiriti maligni. Rukia viene gravemente ferita in combattimento e Ichigo, per salvare la sua famiglia, accetta di prendere i suoi poteri. Il protagonista si ritrova così coinvolto nel mondo degli shinigami e inizia a combattere contro le forze del male. La storia di Bleach è ambientata in un mondo in cui esseri umani e spiriti coesistono. Ichigo e i suoi amici hanno il compito di proteggere l’umanità dalle forze del male e mantenere l'equilibrio tra i due mondi.

Il nuovo schizzo di Grimmjow, un Arrancar di Bleach, non è che un assaggio di ciò che i fan possono aspettarsi dal franchise. La terza parte dell'anime di Bleach: Thousand-Year Blood War è attualmente in produzione e dovrebbe essere rilasciata nel 2024.

In quanti la state aspettando?