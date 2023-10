Bleach: Kubo rivela quale Bambies è la più forte

I combattimenti di Bleach hanno da sempre dato vita a discussioni su quali personaggi siano i più forti dell'opera. Di recente, Tite Kubo, il creatore del manga, ha rivelato quale sia la Bambies più potente tra le 5.

Le Bambies sono un gruppo di cinque donne Quincy e membri dello Sternritter di Wandenreich che trascorrono il loro tempo insieme e che è in grado di operare anche con la scomparsa del suo leader. Con la conclusione di Bleach: Thousand-Year Blood War 2 i fan hanno potuto vedere i reali poteri delle Bambies facendo teorie su quale fosse la più forte tra le cinque.

A rispondere a questa domanda è stato direttamente l'autore dell'opera. Kubo ha infatti rivelato che se combattessero tra di loro utilizzando le abilità Quincy potenziate col Blut l'ordine sarebbe Liltotto Lamperd, Giselle Gewelle, Meninas McAllon, Bambietta Basterbine e infine Candice Catnipp.

Se invece le cinque donne combattessero tra di loro a mani nude la classifica sarebbe Lilitotto, seguita da Meninas, Candice, Giselle e infine Bambietta. In ogni caso, in cima alla classifica ci sarebbe Liltotto.

Liltotto risulta essere una ragazzina di non più di dieci anni. E' bionda, coi capelli a caschetto e indossa l'abbigliamento tipico di un membro dei Vandenreich. Nonostante il suo aspetto, Liltotto sembra essere una persona che non esita a dire cose in faccia agli altri, come dimostrato entrando nella stanza di Bambietta Basterbine e insultandola per il suo atteggiamento nella saga della sanguinosa guerra dei mille anni.

Chissà se questo potente personaggio non ricomparirà in Bleach: Thousand-Year Blood War Part 3 in uscita nel 2024. Per scoprire quali saranno gli eventi che verranno adattati in Bleach: Thousand-Year Blood War 3, leggete questo articolo.

Attualmente ci si può aggiornare su tutto ciò che è accaduto nelle prime due parti dell'anime recuperandolo in streaming su Disney+.