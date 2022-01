Bleach: Kubo rivela un dettaglio sull'ultima Zangetsu, la forma non è come ci si aspettava

Ancora oggi, a sei anni dalla conclusione, riverbera il nome di Bleach tra i lettori di manga, e non può essere altrimenti vista la lunghissima serializzazione portata avanti da Tite Kubo, che ha calcato le pagine di Weekly Shonen Jump per 16 lunghi anni. Inoltre la serie non è morta dato che il ritorno di Bleach in versione anime si avvicina.

Ci saranno molti misteri da risolvere nel prossimo progetto di Studio Pierrot. Infatti il vecchio anime non aveva di certo concluso la storia di Ichigo Kurosaki, con gli ultimi venti volumi ancora rimasti da adattare in versione animata. Gli spettatori di Bleach vedranno quindi nuove battaglie, misteri, segreti e storie mai raccontate prima.

Ci sono però, anche nel manga, alcune situazioni non ben chiare e definite. Tite Kubo risponde a una di esse, rivelando uno dei segreti di Zangetsu. I lettori del manga già sanno che la spada di Ichigo Kurosaki verrà distrutta dall'intervento di Yhwach. Il colpo sarà pesante per lo shinigami che tuttavia non si arrende e trova un modo per riforgiare la propria spada. La zanpakuto risultante tuttavia è una Zangetsu molto differente dalla precedente, che si snoda in due lame distinte e separate, dall'aspetto particolare.

Tite Kubo rivela in realtà che Zangetsu rimane una spada sola. Una delle due armi portate da Ichigo infatti non è altro che un fodero. Infatti la vera forma di Zangetsu appare nuovamente quando Ichigo distrugge il fodero con il suo Bankai. Siete soddisfatti della spiegazione del mangaka? Intanto rivediamo le abilità di Zangetsu mostrate in Bleach.