Bleach: Kubo rivela il Gotei 13 originale! Gli shinigami più forti in alta risoluzione

Gli shinigami sono un gruppo di esseri spirituali che mantengono l'ordine e l'equilibrio tra i vari mondi al di fuori di quello dei vivi. Per domare tutti però c'è bisogno di una forza assoluta, e per questo esiste il Gotei 13, una delle organizzazioni più famose di Bleach. Nel presente, questi stanno combattendo contro i Quincy.

Ma molto tempo prima dell'inizio della storia, il Gotei 13 era formato da un gruppo di combattenti al limite dell'illegalità. Migliaia di anni fa, infatti, gli shinigami non erano organizzati come sono stati visti in Bleach. Nelle brevi immagini viste durante il manga di Bleach, questi sembravano dei criminali. Tite Kubo però conferma di recente tutto con un'illustrazione inedita preparata per Bleach: Thousand Year Blood War.

Già qualche giorno fa abbiamo condiviso la prima immagine in bassa risoluzione del Gotei 13 originale, con Yamamoto ben visibile al centro. Ebbene, in queste ore sono trapelate versioni molto più ad alta risoluzione che permettono di osservare molto meglio i volti e le caratteristiche principali di questi guerrieri.

Il Gotei 13 originale è davvero più terrorizzante di quello attuale. Qual è il design che vi ha convinto di più in questa illustrazione a tema Bleach disegnata da Tite Kubo stesso?