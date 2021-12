Bleach: leakata la prima Key Visual ufficiale della nuova stagione dell'anime

Ci sono delle aspettative altissime nei riguardi della nuova stagione di Bleach, l'adattamento anime del manga omonimo di Tite Kubo che da anni attende la trasposizione in chiave televisiva dell'ultimo macro arco narrativo, quello della Saga della Guerra Millenaria. Ad ogni modo, l'attesa terminerà finalmente con l'anno in dirittura d'arrivo.

Dopo mesi di indiscrezioni, finalmente con i primi leak della rivista Weekly Shonen Jump, che uscirà in Giappone subito dopo la fine del Jump Festa 2022, è stata confermata la data d'uscita del nuovo anime di Bleach nel 2022. Durante l'evento di casa Shueisha, inoltre, sono attese e previste ulteriori dettagli circa la Saga della Guerra Millenaria come lo studio di animazione incaricato del progetto ed un eventuale primo trailer promozionale.

Ad ogni modo, gli insider sono riusciti a rintracciare all'interno dei leak del nuovo numero di Jump anche la prima Key Visual ufficiale dell'anime, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, che ritrova un Ichigo stante e in modalità bankai. In basso, inoltre, la produzione ribadisce la data d'uscita prevista nell'autunno 2022.

Non ci resta dunque che attendere ancora un paio di mesi prima di rivedere le gesta di Ichigo e del Gotei 13 sul piccolo schermo con nuovi episodi. E voi, invece, cosa ne pensate di questa prima locandina, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.