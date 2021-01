Bleach: il legame tra Rangiku e Gin prende vita in uno splendido doppio cosplay

Nel corso dei 72 volumi della serie Bleach, l'autore Tite Kubo ha presentato ai lettori una grande quantità di personaggi, dagli altri membri della Soul Society ad un'infinità di nemici e avversari, definendo poi i rapporti tra alcune delle figure più importanti, come il particolare legame che unisce Gin Ichimaru e Rangiku Matsumoto.

Per quanto infatti Rangiku venga spesso associata a Toshiro Hitsugaya, capitano della decima divisione del Gotei 13, sin dall'infanzia l'abile Matsumoto è profondamente legata a Gin Ichimaru, capitano della terza divisione. Per onorare i due personaggi, i fan @NozoNozoCos e @Noa_xx1210 hanno proposto la loro interpretazione della coppia con i cosplay, che potete osservare nelle immagini riportate in calce alla notizia.

Il risultato finale è a dir poco impressionante, infatti oltre ad una particolare cura posta nel ricreare i design originali, i due appassionati sono stati in grado di sottolineare come Gin e Rangiku non siano mai riusciti ad essere veramente uniti, e di come le scelte dello Shinigami abbiano causato un ulteriore allontanamento tra i due. L'ultima apparizione di Gin sarà in un ricordo di Rangiku, nelle battute finali della saga della falsa Karakura Town, scena che suggerisce la morte del capitano della terza divisione.

