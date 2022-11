Bleach: il maestro Shiro Sagisu e il lavoro sulla colonna sonora della serie

La colonna sonora ha sempre ricoperto un ruolo importante nella storia dell’anime di Bleach e in occasione dell’uscita degli otto album della colonna sonora della serie e dei diversi film pubblicati dallo studio Pierrot, Crunchyroll ha avuto l’opportunità di intervistare il compositore Shiro Sagisu, ecco tutto ciò di cui ha parlato il maestro.

Veterano del settore, attivo da 47 anni, Sagisu ha ripercorso rapidamente la sua carriera partendo dall’importanza degli insegnamenti del padre quando era ancora un bambino fino alle conoscenze relative all’industria degli anime accumulate durante l’infanzia vivendo vicino ad uno studio d’animazione. Nella seconda fase dell’intervista si è parlato specificamente di Bleach, e di come il maestro sia stato avvicinato da un producer di SONY per realizzarne la colonna sonora.

Sagisu conosceva Bleach di fama, in quanto molte delle serie pubblicate su Weekly Shonen Jump vengono pubblicizzate talmente tanto da arrivare anche alla massa di non appassionati, e devono essere conosciute dalle persone che lavorano nel mondo dell’intrattenimento. Parlando poi del lavoro vero e proprio, il compositore ha ammesso di aver stretto un rapporto professionale molto forte col regista dell’anime Noriyuki Abe, e che fu proprio quella vicinanza, e la libertà creativa concessa, a fargli realizzare dei pezzi ancora oggi amati dalla community.

Avendo lavorato anche alla colonna sonora di film live action, Sagisu ha ammesso di usare lo stesso metodo produttivo per comporre, ovvero comprendere la visione che il regista ha dell’opera e stabilire con loro un buon rapporto professionale per realizzare dei pezzi adeguati. Considerata la continua evoluzione del medium, Sagisu ha poi commentato di voler trasmettere questo senso di cambiamento, di trasformazione, attraverso la sua musica, e in particolare quella presente in Bleach.

Infine, il maestro ha invitato i fan ha seguirlo sui social, che considera un mezzo straordinario per allacciare anche legami duraturi e proficui. Diteci cosa ne pensate di queste curiosità rivelate da Shiro Sagisu nei commenti. Per concludere vi lasciamo ad una key visual dedicata ai capitani del Gotei 13.