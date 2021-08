Bleach, il manga ritorna per un'intera saga: l'Inferno che trabocca

Manca sempre meno al ritorno di Bleach su Weekly Shonen Jump, con il nuovo capitolo atteso il 9 agosto su Manga Plus. Gli spoiler stanno già invadendo la rete ed è stato confermato che questo non sarà un brevissimo ritorno dal momento che Tite Kubo ha previsto un'intera saga.

Non sappiamo se Bleach tornerà per completare solo un volume o addirittura più numeri, una sorta di vero e proprio sequel, tuttavia il sensei sta lavorando duramente per realizzare un arco narrativo all'insegna dei colpi di scena. Tra gli spoiler trapelati in rete si scopre che alla Soul Society stanno organizzando un festival che si organizza ogni 12 anni dalla morte di un capitano e quella che stanno preparando è in onore di Ukitake.

Il festival consiste in un rituale a cui possono partecipare solo i capitani con una fase preliminare che coinvolge tutti i vice-capitani che devono catturare un Hollow vivo. Ichigo, che ormai è una figura speciale all'interno della Soul Society, viene invitato al rituale come ospite d'onore. La situazione sfugge tuttavia di mano e appaiono numerosi nemici privi di reiatsu che i vice-capitani, e lo stesso Ichigo, riescono però a sconfiggere facilmente.

Improvvisamente, tuttavia, appare Szayelaporro, l'8 Espada deceduto con un aspetto differente. Si scopre che l'ex componente dell'armata di Aizen è caduto nell'Inferno. Nel frattempo, nella Soul Society il Comandante spiega che tutti coloro con un'alta concentrazione di reiatsu, come i Capitani deceduti ad esempio, non possono tornare sulla Soul Society come avviene di norma con tutti gli altri shinigami. Per questo, il festival è solo un evento di facciata in cui i capitani deceduti possono raggiungere l'Inferno.

La notizia sconvolge tutti nel Gotei 13 dal momento che nell'ultimo periodo innumerevoli Capitani sono finiti all'Inferno e che in realtà il loro reishi non è mai tornato sulla Soul Society. Il tutto, inoltre, è aggravato dalla scomparsa di Aizen e Yhwach. Non ci resta dunque che attendere pochi giorni per l'uscita del nuovo capitolo di Bleach che si preannuncia davvero avvincente.