Bleach, il manga di Tite Kubo torna il 10 agosto: in arrivo un capitolo con Ichigo adulto!

Bleach, uno dei Big Three di Weekly Shonen Jump con ONE PIECE e Naruto, tornerà presto con un capitolo speciale autoconclusivo, a ben cinque anni dalla conclusione del manga. Tite Kubo, l'autore dell'opera, l'ha annunciato durante l'evento per festeggiare i vent'anni della serie, e ovviamente i fan non vedono l'ora di sapere cosa li aspetta.

Bleach tornerà il 10 agosto con un one-shot di 73 pagine, in cui i fan potranno osservare il protagonista Ichigo Kurosaki nuovamente in azione, questa volta adulto e genitore. Per il momento Kubo non ha condiviso molti dettagli sulla storia, ma la prima, breve sinossi rivela che nel capitolo speciale il protagonista sarà invitato a una misteriosa cerimonia nella Soul Society. Per scoprire quali saranno gli sviluppi, dovremo pazientare ancora una settimana.

In cima all'articolo potete dare un'occhiata al nostro video d'approfondimento pubblicato sul canale YouTube di Everyeye Plus, dove discutiamo delle ultime notizie inerenti cinema, anime, manga e serie tv. Nel video potete dare un'occhiata alla prima immagine mostrata da Shonen Jump, in cui è possibile vedere il nuovo design di Ichigo.

E voi cosa ne dite? Curiosi di leggere questo nuovo capitolo? Fatecelo sapere nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che Kubo al momento sta anche lavorando alla seconda parte di Burn the Witch, un'altra serie ambientata nello stesso universo di Bleach.