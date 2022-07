Bleach: Masashi Kudo celebra il ritorno dell'anime con un fantastico artwork di Ichigo

Il ritorno dell’anime di Bleach ha sconvolto la community di fan dell’opera. La saga della Guerra Millenaria farà il suo debutto ad ottobre 2022, e mentre le aspettative continuano a crescere grazie al primo trailer, una delle figure chiave della produzione ha voluto celebrare questo importante ritorno con un artwork dedicato a Ichigo.

Sono passati circa dieci anni da quando la trasposizione animata della serie, ad opera di Studio Pierrot,, si è conclusa. Nel corso degli otto anni di produzione Masashi Kudo ha svolto un ruolo centrale, principalmente come character designer, di personaggi secondari o assenti nel manga originale di Tite Kubo, col quale si è spesso trovato a dover collaborare. Kudo è tornato a ricoprire la sua posizione dopo tutti questi anni, e ha firmato un’illustrazione dedicata al protagonista in occasione del panel organizzato durante l’Anime Expo 2022.

Nel disegno in questione, condiviso sui social da un fan tramite il post che trovate in calce, Ichigo festeggia il ritorno dell’anime con un gesto rivolto ai fan. Fateci sapere cosa ne pensate dell’illustrazione lasciando un commento qui sotto. Avete notato il riferimento ad una delle scene più iconiche di Ichigo nel trailer? Per finire vi lasciamo alle parole di Kubo riguardo i buchi di trama presenti nell'ultima saga.