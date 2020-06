Bleach: Masashi Kudo colpisce ancora, disegnando Bam di Tower of God

Quando si parla dell'anime di Bleach, non ci vengono in mente soltanto Ichigo, compagni e il mangaka Kubo, ma anche l'apprezzatissimo animatore della serie: Masashi Kudo. Colui che ha dimostrato un grandissimo entusiasmo nell'apprendere che Bleach sarebbe ritornato in tv, con l'arco conclusivo del manga.

Sin da quando tale notizia è stata diffusa, Kudo si è dato da fare portando all'attenzione dei fan tantissime illustrazioni diverse che immortalano alcuni dei personaggi principali di Bleach. Abbiamo visto il disegno che ha realizzato di Renji Abarai o quello altrettanto spettacolare della bella Rukia, sulla quale ha anche creato un video tutorial sul modo corretto di disegnarla.

Se Kudo, negli ultimi tempi, ha abituato i propri followers di Twitter a un lavoro stupendo dopo l'altro, oggi ha stupito tutti tornando con una nuova pubblicazione ma, colpo di scena, non sul mondo creato da Tite Kubo, bensì sulla serie originale Crunchyroll: Tower of God.

Per chi non la conoscesse, Tower of God ha letteralmente stregato i fan di tutto il mondo, imponendosi come una delle migliori serie dell'attuale stagione anime. Il protagonista è Bam, un ragazzo che decide di scalare la torre alla ricerca dell'amica scomparsa Rachel.

Ebbene, come potete vedere dalla foto riportata in calce all'articolo, il soggetto che Kudo ha scelto nella sua illustrazione non è altro che il protagonista Bam, le cui avventure vengono narrate nei tredici episodi che compongono la serie.

