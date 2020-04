Bleach: Masashi Kudo colpisce ancora e disegna Ichigo come non lo avete mai visto

Se si è nuovi del mondo anime e manga, forse non si conosce Bleach o magari se n'è solo sentito parlare. Eppure l'opera magna di Tite Kubo, nel periodo di serializzazione, prima della conclusione del manga, era insieme a Naruto e One Piece la serie del momento e godeva di una fama che solo le più grandi opere hanno mai raggiunto.

Il manga ha visto la sua conclusione nel 2016 e non ha mai avuto sequel come è stato per l'opera di Kishimoto con Boruto: Naruto Next Generations. Per tale motivo chi è nuovo di questo mondo conoscerà bene le opere più famose del momento come Black Clover, My Hero Academia, Demon Slayer, e non forse Bleach che appartiene a una generazione differente.

Se il manga si è concluso, come detto, nel 2016, l'anime invece è stato interrotto nel lontano 2012. Abbiamo scritto interrotto proprio perché si è bloccato sul finale, senza mai portare sul piccolo schermo l'adattamento dell'arco conclusivo del manga, lasciando i fan e chi seguiva l'anime scontenti e con un pugno di mosche in mano. "La Guerra Millenaria" è l'ultima saga ideata da Tite Kubo, quella che mette la parola fine all'intera serie e dopo anni di silenzio, quando ormai tutti si erano rassegnati che l'anime non avrebbe mai dato una degna conclusione a Bleach, nel 2020 è arrivato l'annuncio che una nuova e conclusiva stagione verrà prodotta, insieme anche a uno spin-off intitolato "Bleach: Burn The Witch".

Ciò ha fatto sì che lo Studio Pierrot si riattivasse, svegliando anche il regista e animatore della serie, Masashi Kudo, che negli ultimi tempi si sta sbizzarrendo nel realizzare illustrazioni dei personaggi di Bleach. Giusto nella giornata di ieri 16 aprile, vi avevamo mostrato il disegno che aveva realizzato su Abarai Renji, mentre oggi torniamo per farvi vedere un'altra spettacolare opera del maestro, che ha come soggetto il protagonista della saga: Ichigo Kurosaki.

Come potete vedere dal fantastico disegno in calce all'articolo, non è una versione qualunque di Ichigo, bensì una delle più spaventose ma anche delle più forti che lo Shinigami dai capelli arancioni abbia mai mostrato: la seconda forma Hollow. Completa di maschera intera, corna e capelli lunghi.

Se non hai visto Bleach, siamo sicuri che osservando questo disegno ti è appena salita una voglia matta di rimediare e fare una maratona degli episodi usciti fin ora. Cosa ne pensi del disegno di Masashi Kudo? E cosa ne pensi del ritorno di Bleach? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.