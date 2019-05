Bleach: Masashi Kudo ci regala una esplosiva Inoue Orihime

Masashi Kudo è forse uno degli animatori più in vista grazie alla costante presenza che ha sui social. Questa è regolare, quasi quotidiana, grazie alle continue illustrazioni che l'animatore pubblica. Il suo soggetto preferito sono i personaggi di Bleach, anime per il quale lavorò come character designer ormai quasi dieci anni fa.

Nell'ultimo periodo, Masashi Kudo si è dilettato in molte illustrazioni grazie anche al FigCon di Granada, dove ha potuto incontrare cosplayer di Tia Harribel e dedicarle un disegno. Ma, una volta finita la fiera, il disegnatore è tornato a pubblicare illustrazioni slegate da alcun contesto. Il soggetto scelto per la nuova fan art è Inoue Orihime, una delle protagoniste femminili del manga e futura moglie del protagonista Ichigo Kurosaki.

Il disegno che potete vedere in calce sull'eroina di Bleach è ben lontano dalle solite bozze bicromatiche che Kudo inserisce sulla sua pagina, ma si tratta di un'illustrazione fatta e finita. La ragazza indossa lo stesso abito portato durante la sanguinaria guerra millenaria, ovvero l'ultima saga del manga di Bleach. Sicuramente il disegnatore si è dato da fare per pronunciare molto di più alcuni tratti di Orihime, come il seno, ma intanto i fan sono stati ben felici di ammirare questa nuova illustrazione.