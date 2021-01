Bleach: Masashi Kudo sorprende i fan con uno spettacolare artwork di Nel

La serie Bleach sta per tornare nel mondo degli anime, grazie al futuro progetto riguardante l'adattamento animato dell'arco narrativo della Guerra Millenaria, iniziativa che ha portato molto entusiasmo all'interno della community, rimasta sorprendentemente colpita anche dallo spin-off Burn the Witch.

Un ritorno così tanto atteso, ha convinto anche uno degli artisti dell'anime a condividere con i fan un particolare disegno. L'artwork che potete trovare nel post in calce alla notizia è stato infatti realizzato da Masashi Kudo, character designer e animatore che ha lavorato costantemente alla trasposizione animata conclusasi nel 2012 dopo 366 episodi. Qualche giorno fa l'artista aveva condiviso anche la sua esplosiva fanart dedicata a Rangiku Matsumoto, e stavolta il soggetto è stato Neliel, personaggio entrato in scena solo in seguito al debutto degli Arrancar.

Ichigo ha incontrato Nel durante il suo viaggio verso Hueco Mundo, quando lei era apparentemente piccola. I due strinsero da subito un legame profondo, e dopo un confronto tra Nel e uno degli Espada, cominciarono ad emergere dettagli molto interessanti. Nel non era affatto una bambina, ma era stata semplicemente trasformata dopo che un altro Espada si era sentito minacciato e umiliato dai poteri della ragazza. Fortunatamente fu in grado di riottenere il suo corpo, e i suoi poteri, dopo essere intervenuta durante una battaglia per salvare Ichigo.

Ricordiamo che Planet Manga ha presentato un cofanetto speciale per Bleach, e vi lasciamo ripercorrere la Guerra Millenaria in attesa dell'anime.