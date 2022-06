Bleach: il matrimonio di Ichigo e Orihime in questo shikishi unico

È passato tanto tempo da quando si è concluso Bleach. Negli ultimi capitoli, dopo aver terminato la propria battaglia con Yhwach, la Soul Society è tornata all'ordine, mentre gli umani si sono ritirati nel proprio mondo. Arriva poi un timeskip, durante il quale Ichigo e Orihime si sposano, matrimonio che ovviamente non è stato mostrato.

Ciò che non succede nel manga succede però fuori, grazie a un disegno unico di Tite Kubo. Recentemente, si è sposato il mangaka Kenta Yuzuriha, autore di "Boku yori Medatsu na Ryuugakusei" e "Tatoeba Ore ga, Champion kara Oujo no Himo ni Job Change shita toshite". Tra gli invitati al matrimonio c'era anche il suo senpai, il mangaka Tite Kubo di Bleach. Proprio quest'ultimo, insieme ad altri tre mangaka, ha regalato uno shikishi con varie illustrazioni.

L'illustrazione scelta da Tite Kubo per festeggiare il matrimonio del suo giovane collega è quella di Ichigo e Orihime insieme con un abito in stile giapponese. Una piccola illustrazione visibile nel disegno in basso e che certamente non può eguagliare un vero capitolo di Bleach sul matrimonio dei due, ma in questo caso è un'immagine carica di significato.

Intanto la storia di Ichigo Kurosaki continua con il nuovo capitolo infernale di Bleach.