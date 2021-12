Bleach: Matsumoto si prepara per la nuova stagione grazie al cosplay di Alina Becker

Dopo diversi mesi di assoluto silenzio, finalmente Shueisha e Weekly Shonen Jump sono tornati a parlare della saga della Guerra Millenaria, l'arco narrativo di Bleach che riceverà il tanto atteso adattamento animato. I fan hanno accolto con entusiasmo le prime indiscrezioni sul sequel della trasposizione televisiva del manga di Tite Kubo.

Com'era prevedibile, alcune informazioni previste originariamente per il Jump Festa 2022, l'evento di Shueisha in programma il 18 e il 19 dicembre, sono trapelate in anticipo grazie ai primi leak del nuovo numero di Shonen Jump. Ebbene, dunque, la nuova stagione di Bleach compirà suo attesissimo debutto nella stagione autunnale del 2022, anche se ulteriori dettagli, come un trailer o una prima key visual, arriveranno presumibilmente durante l'evento della casa editrice.

Ad ogni modo, la community ha reagito positivamente alla data d'uscita dei nuovi episodi e diversi cosplayer hanno colto l'occasione per condividere in rete le loro ultime interpretazioni personali a tema, come questo splendido cosplay di Matsumoto a cura della talentuosa modella Alina Becker, un'artista che vanta oltre 445mila follower solo su Instagram.

A tal proposito, potete dare un'occhiata al suo affascinante lavoro in questione tra gli allegati in calce alla notizia. E voi, invece, cosa ne pensate di questa interpretazione di Matsumoto, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.