Bleach: quali sono le migliori opening dell'anime?

Le opening, si sa, sono uno degli elementi imprescindibili dei linguaggi animati del Sol Levante, amate (e cantate) da chiunque si professi un appassionato di anime. Un discorso che assume ancora più significato quando si pensa a Bleach, forse lo shōnen con il numero più alto di canzoni memorabili. Ma quali sono, a ragion di logica, le migliori?

Iniziamo con il presentare un problema di natura analitica: come si giudica una opening? La sua qualità deriva semplicemente dalla fattura melodica, oppure alle proprietà musicali bisogna aggiungere altro, come ad esempio l'omogeneità tra la sigla animata e le canzoni, o la qualità dell'arco narrativo a cui è associata?

La risposta, oseremmo dire, sta nel mezzo, motivo per cui un'ipotetica classifica delle migliori opening di sempre o di un dato anime (in questo caso, appunto, di Bleach) risulta endemicamente arbitraria, proprio perché c'è chi dà maggiore valore al lato sonoro, chi a quello estetico, oppure chi predilige una opening sull'altra solo perché è associata alla sua saga preferita. Perciò le considerazioni qui sotto proposte sono puramente soggettive, e non si prefiggono di delineare una classifica dogmatica (e quindi inopinabile). Iniziamo.

Quando si parla di Bleach, e più in generale delle opening che hanno segnato la cultura pop nipponica del 21º Secolo, non si può che partire dagli Asian Kung Fu Generation. L'iconica band è entrata sin da subito nell'immaginario collettivo dei fan e dei creatori di anime, tanto che i titoli degli episodi di Bocchi the Rock! sono mutuati proprio dalle canzoni del gruppo musicale. Uno di questi, After Dark, richiama proprio la settima opening di Bleach, la preferita di chi scrive sia per i potenti riff di chitarra che la aprono, sia per come le melodie si intersecano al dinamismo delle immagini. Difficile poi non pensare ad Aizen che troneggia sugli Espada in bianco e nero, mentre si (ri)ascolta questa canzone.

Altra opening che ci proietta nel viaggio dei ricordi è, senza alcun dubbio, Velonica degli Aqua Timez. La canzone numero nove dell'anime, un misto di rap, synth-pop e cantato melodico, genera un tornado infinito di sensazioni, in un crescendo (audio)visivo che la proietta verso la sperimentazione sonora. Un vero trionfo, che fa da contralto ad un'altra opening del gruppo, Alones (la numero 6), forse la più semplice dal punto di vista musicale, anche se la ballata del piccolo Kon non ci lascia di certo indifferenti.

Ma la canzone che ha permesso all'anime di sublimare il proprio successo, proprio come in tempi recenti è accaduto all'opening di Oshi no Ko, non può che essere D-technolife degli UVERworld. La sigla numero due di Bleach non ci ha semplicemente introdotti alla leggendaria saga della Soul Society, ma ha codificato lo stile di tutte le opening successive, che da quel momento ne hanno raccolto il testimone.