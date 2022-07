Bleach: uno dei momenti più iconici di Ichigo nel trailer della Guerra Millenaria

L’entusiasmo mostrato dall’intera community di Bleach nei confronti del ritorno dell’anime con l’epica saga della Guerra Millenaria continua a crescere. Dopo il trailer diffuso in occasione dell’Anime Expo 2022, i fan hanno immediatamente riconosciuto una delle scene più iconiche della storia vissuta da Ichigo Kurosaki.

L’arco narrativo della Guerra Millenaria mette la parola fine nel manga di Tite Kubo, che per i 20 anni ha firmato un nuovo capitolo anticipando il ritorno della serie con Ichigo e gli altri ormai adulti e cambiati, e rappresenta sicuramente uno dei momenti più ricchi di azione e scene a dir poco emozionanti dell’opera. Non mancano certamente anche momenti fondamentali per alcuni personaggi centrali, tra cui anche la richiesta di salvare la Soul Society, avanzata da un misterioso individuo, a Ichigo, poco dopo l’assalto dei Quincy.

Una scena resa memorabile non solo dal peso delle parole pronunciate, ma anche da come Kubo ha voluto renderla. Mentre la pioggia inizia a pervadere tutto, Ichigo viene illuminato alle spalle da un lampo, proprio mentre ascolta quella richiesta. Potete vedere un parallelo di quanto mostrato nel trailer e la stessa scena nel manga nel post riportato in calce. Per concludere ricordiamo che il manga di Bleach ha superato i 100 milioni di copie nel mondo, e vi lasciamo alla sfida più grande affrontata da Tite Kubo nella serie.