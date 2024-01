Bleach: tutti i motivi per cui Aizen potrebbe non avere il bankai

Il potere degli shinigami è definito dalla loro spada. Attivare una connessione emotiva con la Zanpakuto è l'unico strumento per gli esseri divini di Bleach di eviscerare il loro potenziale sopito, e metabolizzare il bankai. Ma è pur vero che il personaggio più potente dell'opera, Aizen, potrebbe non aver mai ultimato lo stadio ultimo della spada.

Uno degli elementi di maggior richiamo per i lettori di Bleach, ciò che ha catalizzato di volta in volta l'attenzione di chi leggeva (o guardava l'anime) dopo ogni passaggio narrativo, è sempre stata l'evoluzione (di potenza, identitaria, fisica) che l'acquisizione del bankai generava sui chi riusciva ad attivarlo. Come è noto, solo i più grandi shinigami, ovvero coloro che aspirano ad assurgere ai gradi di Capitano, possono ultimare lo stadio finale della spada, considerato da ogni nemico, hollow o quincy che sia, l'elemento contraddistintivo del potere delle divinità.

Eppure, se pensiamo a quello che è universalmente ritenuto non solo il villain di riferimento di tutta l'opera di Tite Kubo, ma il personaggio dal potere più ineguagliabile di Bleach, cioè Aizen, notiamo come allo shinigami non sia mai stato concesso l'onore di sfoggiare – o addirittura di possedere – il bankai. Una considerazione decisamente ambigua, che potremmo tranquillamente iscrivere tra le (moltissime) incongruenze a cui è andato incontro il manga nella sua fase finale, ma che al tempo stesso potrebbe nascondere una verità: ovvero che Aizen non è (e non sarà mai) in grado di attivare lo stadio finale della spada. E i motivi, come quelli che andremo qui ad illustrare, potrebbero apparire anche coerenti.

Per quanto il Capitano della Quinta Brigata, data la sua innata propensione al male e alla manipolazione, abbia preso parte, sia direttamente che indirettamente, a molte delle morti più tragiche di Bleach, non ha mai realmente sentito il bisogno di mostrare – o di apprendere – il bankai. D'altronde i poteri della spada di cui è in possesso, cioè la Kyōka Suigetsu, sono talmente invasivi e incontrastabili, che non necessitano di un'ulteriore evoluzione per arrivare a soggiogare qualunque avversario si trovasse davanti al suo raggio d'azione. Grazie all'abilità di sottomettere sotto il suo potere illusorio i nemici per mezzo di fantasie ingannevoli che sovvertono le capacità stesse dell'individuo di percepirsi come singolo e di percepire attorno a sé lo spazio che lo circonda, portandolo così a disperdere le coordinate che lo legano alla realtà, già il primo stadio evolutivo della spada, lo shikai, si configura come la sublimazione assoluta del potere dello shinigami. Ma è proprio a causa di queste macchinazioni, che Aizen potrebbe non saper attivare il livello definitivo della spada.

La lunga storia di macchinazioni e di tradimenti ha portato il leggendario (ex) Capitano a ritenere ogni relazione un mero fine verso il raggiungimento dei propri obiettivi egoistici, al punto che l'uomo non ha mai tessuto dei reali rapporti d'amicizia o sentimentali. In questo senso, la sua innata incapacità a stabilire delle connessioni, potrebbe risultare nell'impossibilità di conoscere non solo il vero nome della sua Zanpakuto, ma anche ad entrare con la stessa ad un livello comunicativo superiore. E se verso la fine della saga della Soul Society, per poter raggiungere uno stato di evoluzione assoluta Aizen ricerca l'Hogyoku, senza mai individuare nei poteri della spada l'elemento che può portarlo all'ascensione, ecco che la possibilità che lo shinigami non riesca ad attivare il bankai non sia poi così remota o azzardata.

Ma nel breve futuro questa situazione potrebbe subire un cambiamento radicale. Data la propensione mostrata dagli autori dello Studio Pierrot ad integrare la storia originale del manga con del materiale inedito, è possibile che nella parte 3 di Bleach: A Thousand-Year Blood War debutterà il bankai di Aizen, proprio come già accaduto in precedenza ad Hirako Shinji e alla Guardia Reale Senjumaru Shitara.