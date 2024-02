Bleach, Naruto e ONE PIECE: 5 ragioni per cui i Big Three sono ancora così popolari

Tra la fine degli anni ’90 e i primissimi anni del 2000 Weekly Shonen Jump ha subito una sorta di rinascita, ospitando tra le sue pagine tre opere che avrebbero raggiunto un successo planetario, influenzando i mangaka che sarebbero arrivati dopo, e decretandola come la rivista principale del settore. Stiamo parlando di Naruto, ONE PIECE e Bleach.

A distanza di oltre due decenni dal loro debutto, i Big Three di Shonen Jump riescono ancora ad attirare milioni di lettori e spettatori, restando in cima alla classifiche dei franchise nati da manga più remunerativi nel complesso. Ecco, quindi, cinque motivi per cui Naruto, ONE PIECE e Bleach sono ancora così popolari.

Partiamo dal merchandise, dato che ogni anno vengono prodotti gadget, figure, statue da collezione, oggetti in edizione limitata, riedizioni di DVD e Blu-ray per far avvicinare le nuove generazioni di spettatori, scarpe, vestiario a tema. A questo vanno aggiunte le numerose collaborazioni con brand più o meno famosi, capaci di attirare l’interesse dei fan di lunga data come di chi ha appena iniziato ad avvicinarsi ai ninja di Konoha o agli Shinigami.

In secondo luogo, le tre opere hanno saputo espandersi in produzioni parallele, appartenenti ad altri settori dell’intrattenimento, come film con materiale originale o videogiochi per esperire in maniera differente la storia di Luffy, Naruto e Ichigo. Un aspetto che non va sottovalutato, dato che molti appassionati cercano sempre nuovi modi per lasciarsi trasportare nei loro universi preferiti.

Il terzo motivo dietro la loro popolarità si ritrova nella presenza di nuove serie, odierne, per aggiungere spessore e profondità ai racconti. Da una parte abbiamo Boruto, sequel diretto di Naruto incentrato sul figlio del Settimo Hokage, mentre dall’altra si trova il ritorno di Bleach con l’attesissimo adattamento animato dell’ultimo arco narrativo, la Guerra Millenaria. Per quanto riguarda ONE PIECE la situazione è leggermente differente, dato che è stata annunciata una serie anime remake, The One Piece, mentre prosegue la produzione dell’anime originale, arrivato a quasi 1100 episodi. Va poi sottolineato il peso che la serie live action di Netflix ha avuto sulla popolarità della serie di Oda, e che sembra star già ispirando altre produzioni del genere per altri manga e anime di successo.

Il quarto motivo riguarda l’originalità e la profondità dei sistemi di combattimento ideati da Oda, Kishimoto e Kubo. La varietà di poteri e capacità combattive, tra arti oculari, ambizione, frutti del diavolo e le tecniche peculiari delle Zanpakuto, finiscono ancora oggi per affascinare lettori e spettatori che si avvicinano per la prima volta alle opere, e sono spesso oggetto di discussioni e teorie da parte dei fan. Questo coinvolgimento della community contribuisce enormemente alla popolarità sui social delle tre serie.

Infine, l’ultima ragione per cui i Big Three hanno ancora successo è l’impressionante influenza che esercitano sugli shonen odierni. Opere come Jujutsu Kaisen, My Hero Academia o Demon Slayer condividono molti aspetti ed elementi con Bleach, Naruto e ONE PIECE, come la presenza di protagonisti che si trovano all’improvviso con poteri sovrannaturali coi quali fronteggiare spiriti maledetti, nel caso di Ichigo e Yuji Itadori giusto per fare un esempio. In tanti shonen è evidente la rilevanza dei Big Three, e molti mangaka di successo hanno rivelato di essere stati influenzati da Oda, Kishimoto e Kubo nelle loro carriere e processi creativi.